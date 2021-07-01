İtalya'da İngiliz taraftarların çeyrek final maçı için stada girmesine izin verilmeyecek

İtalya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final maçında Roma'da cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak İngiltere'nin, Ada'dan gelen taraftarlarının Covid-19 önlemleri yüzünden stada sokulmayacağını bildirdi.

Bu açıklama, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) EURO 2020 karşılaşmalarını izlemek için gelen taraftarlar yüzünden Covid-19 salgının arttığı uyarısının hemen ardından geldi.

Londra'daki İtalya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, favori Almanya'yı mağlup edip çeyrek finale kalan İngiltere'nin ülkeden seyahat edip, İtalya'ya gelecek olan taraftarlarının elinde bilet olsa bile stada alınmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Son 14 gün içinde İngiltere'de olanlar, hangi ülke vatandaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın, biletleri olsa bile stada alınmayacak. Sadece en azından 6 gündür İtalya'da bulunan ve 5 gün karantina kuralına uyup, bunun ardından testini yaptırıp sonucu negatif çıkanların stada girişine izin verilecek" denildi.

Açıklamada, İngiltere'den maçı izlemek için gelmek isteyenlerin yola çıkmamaları istendi.