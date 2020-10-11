İtalya'da hükûmetin Koronavirüs önlemlerine protesto: Özgürlüğümüzü istiyoruz

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle aldığı tedbirleri ve salgın döneminde izlenen mali politikaları protesto etti. San Giovanni Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki "Özgürlüğümüzü istiyoruz" yazılı dövizlerle, İtalya ve Avrupa Birliği karşıtı bayraklarla protesto mitingi yaptı.

Göstericiler, hükûmetin salgına yönelik aldığı tedbirlerle adeta "sağlık diktatörlüğü" kurduğunu, ülke ekonomisini işlemez hale getirdiğini ve insanların Covid-19'dan değil açlıktan ölme noktasına geldiğini savundu.

Meydanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, protestocular arasındaki bazı maske karşıtları da sivil polisler tarafından tespit edilerek tek tek uyarıldı. Alanda, güvenlik görevlilerin uyarısına rağmen maske takmayan bir kişi gözaltına alındı. 2 kadının da maske takmaları konusunda uyarıldığı görüldü. Maske takmakta direnen bir kadın ise kendisine bu konuda ceza kesileceğinin belirtilmesi üzerine alandan uzaklaştı.

Worldometers sitesinin verilerine göre İtalya, şimdiye dek toplam 36 bin 140 can kaybıyla, dünyada koronavirüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 6. ülke.