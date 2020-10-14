İtalya'da günlük Koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeyi gördü

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 332 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 332 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 372 bin 799'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük sayı olduğu belirtildi. İtalya'da daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 6 bin 557 ile 21 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da toplam ölü sayısı ise 36 bin 289'a ulaştı. Toplam 92 bin 445 aktif vakanın bulunduğu ülkede 539 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. (İHA)