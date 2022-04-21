İtalya'da enerji krizi önlemi: Okullar ve kamu binalarında klimalar 25 derecenin altına ayarlanamayacak

İtalya’da Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşla artan enerji krizinin önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında okullar ve diğer kamu binalarında klimaların 25 derecenin altına ayarlanması yasak olacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, İtalya’da enerji kriziyle mücadele için başlatılan “Operasyon termostat” isimli girişim ile ülkede enerji konusunda kıtlık yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Doğalgazının yüzde 45’ini Rusya’dan tedarik eden İtalya, Afrika ülkelerine ziyaretler gerçekleşerek alternatif arayışını sürüyor.

Klima kullanımına ilişkin tartışmaların başlamasıyla İtalya Başbakanı Mario Draghi, ironik bir üslupla yaptığı çağrıda, Ukrayna’da barış için İtalyanların klima konusunda fedakarlık yapabileceğini söylemişti.

Draghi, Avrupa Birliği’nin Rus gazına ambargo uygulama kararı alması durumunda İtalya’nın uyum sağlayacağını belirtmişti.

Yeni kurallar kapsamında 1 Mayıs’tan itibaren kamu binalarında ısıtma kış aylarında 19 dereceyi geçemeyecek. Klimaların da 25 dereceyi geçmesi yasaklanacak. Alınan önlemin nasıl kontrol edileceği henüz açık bir şekilde belirtilmedi.