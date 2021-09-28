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Dünya

İtalya'da elektrik ve doğalgaza yüksek oranda zam yapıldı

28 Eylül 2021 22:30

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğalgaza yüzde 14,4 zam yapıldı.

İtalya Çevre ve Enerji Şebekeleri Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğalgaza yüzde 14,4 zam yapıldığı bildirildi.

Hükümetin acil müdahalesinin zam oranının daha yüksek olmasını önlediği belirtilen açıklamada, böylece 29 milyon aile ve 6 milyon KOBİ'nin söz konusu fiyat artışlarından daha az etkilenmesinin sağlandığı savunuldu. (AA)

elektrikdoğalgazİtalya
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