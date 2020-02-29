İtalya'da dev derbi Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin ve Güney Kore'nin ardından yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya'da aralarında Juventus-Inter maçı dahil olmak üzere 5 karşılaşma ertelendi.



İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları ertelendi.

Ertelenen 5 maçın 13 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların daha önce 'seyircisiz' oynanacağı açıklanmıştı.