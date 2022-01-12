İtalya'da cumhurbaşkanlığına aday olan Berlusconi, Draghi’ye yenilirse koalisyonu dağıtacağını söyledi

İtalya'da 4 kez başbakanlık yapan, yeni hedefi cumhurbaşkanlığı olan Silvio Berlusconi, Başbakan Mario Draghi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda koalisyondan kendi partisi Forza İtalia’yı çekeceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, İtalya’da 24 Ocak’ta gerçekleşecek ve birkaç tur sürmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 85 yaşındaki Silvio Berlusconi, sağ partilerin favori adayı olarak görülüyor.

İtalya medyasına göre, Berlusconi, mevcut başbakan Draghi’nin cumhurbaşkanı olması durumunda koalisyondaki çoğunluk olan Forza Italia’yı çekeceğini söyledi. Forza Italia’nın koalisyondan çekilmesi durumunda İtalya’da genel seçimler bir yıl öne çekilmiş olacak.

İtalya cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz resmi adaylar yok. 7 yıl görev süresine sahip cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri ve bölge temsilcilerinin katıldığı seçimle belirleniyor.

Berlusconi’nin cumhurbaşkanlığı hedefi ilerleyen yaşı, sağlık sorunları, vergi kaçakçılığından aldığı mahkumiyet ve seks skandalları gibi tartışmaları gündeme getiriyor.