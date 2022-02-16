İtalya'da Covid aşısı olmamış 50 yaş üstü işe gidemeyecek

İtalya’da uygulanan sıkı aşı zorunluluğu kapsamında, dünden itibaren (15 Şubat) Koronavirüs aşısı yaptırmamış 50 yaş üstü çalışanlar iş yerlerine giremeyecek.

İtalya’da çok sayıda mekânda zorunlu olarak kullanılan “Covid aşı sertifikası”, Koronavirüs aşısının zorunlu olduğu 50 yaş üstü için iş hayatında da gerekli olacak.

Covid aşısı yaptırmamış 50 yaş üstü, kamu ve özel sektörde iş yerlerine giremeyecek.

Covid aşısı yaptırmış sayılmaları için 50 yaş üstünün üç doz yaptırması gerekiyor.

Bu yaş grubunda olup aşı kartı gösteremeyenler, para cezası alacak ya da iş yerlerinden maaşsız bir şekilde uzaklaştırılacak.

Aşısız 50 yaş üstünü ofise alan işverenlere de para cezası kesilecek.

İtalya’da 50 yaş üstünün yanı sıra, sağlık çalışanları, öğretmenler, ve acil hizmet çalışanlarının da aşı zorunluluğu var.