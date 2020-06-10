İtalya'da cezaevinden kaçan iki mahkûm, işlerini halledip geri döneceklerine dair söz verdi

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İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinden kaçan iki mahkûm, hücrelerine "geri döneceklerini" belirten bir not bıraktı.

Kuzen olan 40 yaşındaki Davad Zukanovic ve 46 yaşındaki Lil Ahmetovic, 2 Haziran gecesi bir bahçe hortumuna tırmanarak Rebibbia Cezaevi'nden kaçmayı başardı.

La Repubblica'da yer alan habere göre ikili kaçmadan önce kişisel gerekçelerle kaçtıklarını ve bunları hallettikten sonra geri dönüp cezalarını çekeceklerini belirten bir not yazıp hücrede bıraktı. Notta, "Bulaştığımız pis bir işten çocuklarımızı korumak zorundayız" ifadeleri yer aldı. Zukanovic ve Ahmetovic, eşlerinin de cezaevinde olduğunu ve bu yüzden durumu ancak kendilerinin düzeltebileceğini ifade etti.

İkili, 15 gün içinde işlerini halledip geri döneceklerine dair söz verdi.

Zukanovic ve Ahmetovic'in de dolandırıcılık sebebiyle 2029'a kadar hapis cezası bulunuyor.