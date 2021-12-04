İtalya'da bir aşı karşıtı, sahte kolla aşı olmaya çalıştı

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İtalya'da aşı olmadan aşı sertifikası almak isteyen bir adam, sahte kol kullanarak sağlık görevlilerini kandırmaya çalıştı.

50'li yaşlarındaki adam, koluna yaptığı silikon kaplamayı sağlık çalışanlarının fark etmeyeceğini umdu. Ancak aşıyı yapmaya gelen hemşire durumu hızlıca fark etti.

Yerel medyaya konuşan hemşire, adamın gömleğinin kolunu sıyırdığında "çok soğuk ve lastiğimsi" hissettiğini ve ten renginin çok açık olduğunu fark ettiğini belirtti.

La Repubblica'ya göre adam, hemşireden durumu görmezden gelmesini istedi. Hemşire ise arayıp durumu polise bildirdi.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Biella'da polis, durumla ilgili soruşturma başlattı.

Çeşitli haberlere göre adam, daha önce bir sağlık çalışanıydı ancak aşı olmayı reddettiği için işten çıkarıldı.

Sahte kolu kullanan adamın ayrıca ürünleri almadan önce sahte vücut parçalarını Twitter üzerinden paylaştı ve "Böyle gidersem fark ederler mi? Belki iğne koluma ulaşmasın diye silikonun altına ekstra kıyafetler bile giyerim" yazdı.