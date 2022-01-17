İtalya'da aşı karşıtlarına sahte aşı yapan hemşire gözaltına alındı

İtalya'da polis, aşı karşıtlarının sağlık sertifikası alabilmesi için Covid-19 aşısı yapmış gibi gösteren bir hemşireyi gözaltına aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'nın Palermo şehrinde bir hemşire hakkında şüpheler üzerine çalıştığı yere gizli kamera yerleştirildi. Hemşirenin bir şırıngaya Covid aşısı doldurduğu daha sonra içindekini bir mendile boşalttığı görüldü. Hemşire, aşı karşıtlarına aşıyı uygulamış gibi yaptı.

Polis, hemşirenin kendi hatırlatıcı dozunun da sahte olduğunu belirtti. Hemşire, sahtecilik ve görevini kötüye kullanmak suçlarıyla gözaltına alındı.

İtalya'da bugüne kadar üçü doktor, çok sayıda sağlık çalışanı benzer suçlarla gözaltına alındı.

İtalya'da çok sayıda mekana girilmesi, toplu taşımadan faydalanılması için Covid aşısı zorunlu tutulurken aşı karşıtlarının sahte belge için 300 Euro'ya kadar ödeme yapabildiği biliniyor.