İtalya'da açık havada da maske takmak zorunlu hale getirildi

Övgü Pınar

Roma, İtalya

BBC Türkçe

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında yeniden artış görülmesi üzerine İtalya hükümeti ülke genelinde açık havada da maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Avrupa'da Koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu Mart ayından bu yana aralıksız sürüyor. Başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesi gibi bazı bölgeler de son haftalarda vakaların artması üzerine açık havada da maske takma kuralı getirmişti.

Bugün parlamentoda ve Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararla açık havada maske zorunluluğu ülke geneline yayıldı.

Ayrıca ülkede geçen Ocak sonunda ilan edilen acil durum hali de 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

İtalya'da Mart başında ülke çapında uygulanmaya başlanan sıkı karantina tedbirleri, salgın eğrisindeki düşüş trendinin sabitlenmesi üzerine Mayıs'tan itibaren kısmen gevşetilmişti.

Haziran-Temmuz aylarında en düşük seviyelere inen salgın eğrisi Ağustos ayında yeniden yükselişe geçmeye başlamıştı. Ülkede son bir günde 2 bin 677 yeni vaka ve 28 ölüm kaydedildi. Toplam can kaybı 36 bin 30'a, toplam vaka sayısı da 330 bin 263'e ulaştı.