İtalya'da 7 kulüp sezonun geri kalanını oynamak istemiyor

İtalya Ligi Serie A'da kulüplerin ortak düzenlediği toplantıda hükümetin onayına sunacağı sezonun geri kalanının oynanması kararını 7 kulübün reddettiği iddia edildi.



İtalyan haber ajansı Adnkronos'un haberine göre gerçekleşen toplantıda yeniden oynama kulüplerin sezonun geri kalanının oynanmasına yönelik isteklerin görüşüldüğü toplantıdan 7 kulübün ret oy verdiği belirtildi. Bu kulüplerin; Torino, Sampdoria Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese olduğu da haberin devamında yer aldı.

13 kulüp, devlet onay verirse oynamaya sıcak bakıyor

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ülke için futbolda geri dönüşün büyük önem taşıdığını belirtmesiyle sezonun geri kalanının oynanma ihtimalinin yükseldiği değerlendirilmişti.



Koronavirüs'ten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İtalya'da 7 kulübün karşı çıkmasına rağmen geri kalan 13 kulübün hükümet onay verdiği ve güvenceler alındığı takdirde yeniden oynamaya sıcak baktıkları da ifade edildi.

İtalya'da Koronavirüs'ten etkilenen kişi sayısı 20 Nisan itibarı ile 180 binden fazla vaka, 2 bin 250'den fazla vefat eden insan olduğu belirtiliyor.