İtalya'da 200 bin kişi 'faşizme karşı' gösteri yaptı

İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşık 200 bin kişi faşizm karşıtı gösteride bir araya geldi.

Gösteri, geçen hafta sonu Covid-19 sertifikası zorunluluğuna karşı yapılan protestoda, İtalya'nın en büyük işçi sendikası Cgil'in binasına saldırı düzenlenmesine tepki olarak organize edildi.

"Faşizm bir daha asla" başlıklı gösteriye, Cgil'in yanı sıra diğer büyük sendikalar Uil ve Cisl sendikaları da destek verdi.

Üç sendikanın üye sayısının 10 milyonun üzerinde olduğu aktarılıyor.

Sendikaların ortak gösterisine öğrenci örgütleri, faşizme direnen partizanların kurduğu Anpi derneği ve binlerce vatandaş da katıldı.

Ansa ajansı, katılımcı sayısının 200 bine ulaştığını belirtti.

Gösteride, geçen hafta sonu Cgil binasına düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan neo-faşist Forza Nuova partisinin feshedilmesi çağrıları yapıldı.

Sendikaların ortak açıklamasında da "Cgil genel merkezine yapılan faşist manga saldırısı tüm İtalyan sendikalara, iş dünyasına ve demokrasimize yönelik bir saldırıdır. Neo-faşist ve neo-Nazi örgütlerin dağıtılarak zarar veremeyecek hale getirilmesini talep ediyoruz" denildi.

Cisl (İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Sekreteri Luigi Sbarra, sendikaların ortak gösterisinin "faşizmin her türüne ve antidemokratik eğilimlere karşı birlik mesajı" teşkil ettiğini söyledi.

Hükümetin 15 Ekim'den itibaren Covid sertifikasını tüm çalışanlar için zorunlu hale getirmesine tepki olarak 9 Ekim'de Roma'da bir gösteri düzenlenmiş, bir grup gösterici Cgil binası ve bir hastaneye saldırmıştı.

Covid sertifikası karşıtı gösterideki şiddet eylemlerinden sorumlu oldukları gerekçesiyle neo-faşist Forza Nuova partisinin liderleri gözaltına alınmıştı. Bu olay sonrası sol partiler, Forza Nuova'nın kapatılması talebiyle parlamentoya önerge sundu.

Önergenin gelecek hafta parlamento gündemine alınması bekleniyor.

Forza Nuova'nın internet sitesi de savcılık talebiyle erişime kapatılmıştı.

İtalya anayasası, kapatılan faşist partinin herhangi bir formda yeniden örgütlenmesini yasaklıyor. 1952 tarihli "Scelba yasası" da bu yasağın çerçevesini belirliyor.

Scelba yasası, faşist partinin anti-demokratik amaçlarını sürdüren; siyasi mücadele yöntemi olarak şiddeti öven, şiddet kullanma tehdidinde bulunan ya da şiddet kullanan; özgürlüklerin bastırılmasını savunan; demokrasiyi ve kurumlarını aşağılayanlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Cgil (İtalya Genel İş Konfederasyonu) lideri Maurizio Landini de Froza Nuova da dahil faşizmi referans alan ve şiddete başvuran örgütlerin kapatılması gerektiğini, İtalyan anayasasının da bunu öngördüğünü vurguladı.