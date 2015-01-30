İtalya cumhurbaşkanını seçemedi

İtalya’da cumhurbaşkanını belirlemek için yapılan seçimde en çok oyu 5 Yıldız Hareketi'nden Ferdinando Imposimato aldı.

İtalya'da umhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, çift kanatlı parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan bin 9 üyeli cumhurbaşkanını seçecek olan “Büyük Seçici Meclis” bugün seçimin ilk tur için toplandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini ve Senato Başkanvekili Valeria Fedeli olmak üzere iki kadın başkanın yönettiği ilk tur seçimde, seçici delegelerce oy pusulalarına yazılarak aday gösterilen hiçbir isim 673 olan 3’te 2’lik çoğunluk sayısına ulaşmayınca ilk turdan sonuç alınamadı.

İlk turda en çok oy 120 oyla 5 Yıldız Hareketi’nin aday gösterdiği Ferdinando Imposimato’ya çıkarken, çoğunluğu iktidardaki Demokrat Partili (PD) olmak üzere 538 seçici delege boş oy attı.

İlk turda, ilerleyen yaşı sebebiyle geçen 14 Ocak’ta görevini bırakan eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da aynı zamanda hayat boyu senatör olması sebebiyle genel kurul salonuna gelerek halefini belirlemek için oy kullandı. İlk sırada oyunu atan Napolitano, parlamenterlerce alkışlarla karşılandı.

Meclisten ayrılışında gazetecilerin kendisine Matarella’yı sorması üzerine Napolitano, “Adil, tutarlı, anayasaya yüksek hassasiyet gösteren demokratik biri” diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yarın yine 3’te 2 çoğunluğun aranacağı ikinci tur sonuç alınamazsa üçüncü tur oylamayla devam edilecek.