-İTALYA CUMHURBAŞKANI İSYAN ETTİ FLORANSA (A.A) - 06.06.2011 - İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Akdeniz'de göçmen teknelerinin alabora olması sonucunda meydana gelen trajediye kayıtsız kalınmasını eleştirdi. Kuzey Afrika'da patlak veren isyan hareketleri sonrasında Akdeniz'de oluşan göç koridoru İtalya'nın başını bir hayli ağrıtırken, son günlerde göçmen teknelerinin alabora olması konusuna Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, "Corriere della Sera" gazetesinden Claudio Magris'e gönderdiği mektupla dikkati çekti. Napolitano, Akdeniz'de Libyalı mültecilerle dolu bir teknenin Tunus kıyılarında batmasını bir yazısına konu eden Claudio Magris'e yazdığı mektupta, bu trajediler karşısında, yazarın sözünü ettiği duyarsızlığa hak verdi. Cumhurbaşkanı, göçmen teknelerinin Akdeniz'de alabora olup batması ve "umuda yolculuk" yapan göçmenlerin başına gelenlerin "alışılmış, olağan" olarak değerlendirilmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, "Fark göz etmeksizin, göçmenlerin yaşadığı trajedi karşısındaki ilgisizliğe ahlaki ve politik tepki gerekir" ifadesini kullandı. Kadın-erkek ve çocukların, eski teknelerle yaptığı bu yolculuğun yüksek risk taşıdığına işaret eden Napolitano, uluslararası toplum ve öncelikle Avrupa Birliği'nin bu konuyu görmezden gelemeyeceğini vurguladı. "Umuda yolculuk" diye başlayan ve ölümle bitebilen bu trafiğin önlenmesi hususunda Napolitano, şunları kaydetti: "Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve uygar uluslar için bu, bir demokrasi görevidir."