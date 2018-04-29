İtalya: Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen 130 aile Avusturya'ya iltica etmeyi planlıyor

İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adigo bölgesinde 130 aile, devlet okullarına kayıt için çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yeni yasaya tepki olarak Avusturya'ya iltica etme tehdidinde bulundu.

1919'dan önce Avusturya toprağı olan bölgede yaşayan aileler, aşılardaki bazı kimyasalların riskli olduğunu ve Almanya, İsviçre ve Avusturya'da olduğu gibi bu konudaki kararı ebeveynlerin vermesi gerektiğini savunuyor.

Bölgede aşı karşıtı kampanyanın öncülüğünü yapan Reinhold Holzer, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve BM İnsan Hakları Konseyi'ne yazı yazdıklarını belirterek, "Çocuklarımızın zehirlenmesini istemiyoruz. Sağınma hakkı sadece savaştan kaçanları değil, hakları ihlal edilen insanları da kapsar" dedi.

Holzer aşılarda koruyucu olarak kullanılan Thiomersal (ya da Thimerosal) adlı civa bazlı koruyucu ve genetik mühendisliğiyle hazırlanan aşılardan kaygı duyduklarını belirtti.

Ancak İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, çocuk aşılarında Thiomersal kullanılmadığını ve bu koruyucunun artık bir risk arz etmediğini söylüyor.

İtalya Bakanlar Kurulu geçen ay onayladığı kararnameyle, aralarında çocuk felci, kızamık, difteri, tetanoz, menenjit, kabakulak, su çiçeğinin de bulunduğu 12 aşıyı zorunlu hale getirmişti.

Altı yaşından küçük çocuklarına bu aşıları yaptırmayan ebeveynlere 7500 euro'ya kadar para cezası verilecek. Aşısız çocuklar devlete ait anaokullarına kabul edilmeyecek.

Başbakan Paolo Gentiloni, aşılarla ilgili 'bilimsel olmayan teorilerin yayılması' nedeniyle bir kararnameyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını söylemişti.

İtalya'da, aralarında muhalefetteki siyasi oluşum 5 Yıldız Hareketi'nin de yer aldığı bazı kesimler aşı karşıtı komplo teorilerini yaymakla suçlanıyor.

Aşı karşıtları, aşıların ilaç şirketleri tarafından çıkar amacıyla kullanılan yararsız ve riskli müdahaleler olduğundan, kızamık aşısının otizme yol açtığına kadar bir dizi iddia öne sürüyor.

İtalya'da bu teorilerin güç kazanması nedeniyle kızamık aşısı yaptıranların sayısının düştüğü ve bu nedenle son bir yılda kızamık vakalarının 3 katına çıktığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü nüfusun en az yüzde 95'inin kızamık aşısı yaptırması gerektiğini belirtirken İtalya'da bu oran yüzde 80'in altına inmiş durumda.

Örgüt ayrıca, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, kızamık hastalığının Avrupa'da yayıldığı uyarısında bulunmuş ve hastalığın en çok görüldüğü ülkelerin İtalya ve Romanya olduğunu duyurmuştu.