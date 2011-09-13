-İtalya, Çin'den tahvillerini almasını istiyor ROMA (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya, bütçe açığını denkleştirmek için Çin'den tahvillerini satın almasını ve İtalyan şirketlerine yatırım yapmasını istedi. İtalya Hazine Bakanlığı yetkilileri, Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti ile bir grup Çinli yatırımcının bir araya geldiğini doğruladı. Bakan Tremonti, görüşmeye ilişkin herhangi bir yorum yapmazken, ekonominin büyümesini sağlamak için yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jiang Yu da düzenlediği basın toplantısında, ekonomik problemler ve diğer bölümlerle ilgili sorunların sadece kendi bakanlığının sorumluluğunda olmadığını söyledi. Jiang, Avrupa'nın Çin'in ana yatırım pazarlarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, Pekin hükümetinin Avro Bölgesi ülkelerinin Çin'in yatırımlarının güvenliğini sağlamak için etkin önlemler alacağını umduğunu ifade etti. Financial Times ve Wall Street Journal gazeteleri, İtalyan yetkililerin geçen hafta Roma'da dünyanın en büyük yatırım fonlarından Çinli CIC'le görüştüğünü yazmıştı.