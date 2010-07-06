İtalya borçlarından dolayı adalarını satıyor

T24 - İtalya’da 1.18 trilyon Euro’ya ulaşan kamu borcu ile boğuşan hükümetin yüzlerce varlığı satışa çıkarılabileceği belirtildi



Aralarında 9 bin binanın, sarayların, adaların, plajların ve limanların bulunduğu paketten 3 milyar Euro gelir elde edilmesi planlanıyor.





Adalar da satılık



Bu ay sonuna kadar satışa çıkması beklenen varlıklar arasında en pahalı ve prestijli gayrimenkul, Sardunya Adası’nın kuzey doğusundaki Carpera Ada zinciri. Yerleşimin bulunmadığı ve dağ keçilerinin yaşadığı adaların 72 kilometre uzunluğunda özellikle tüplü dalış yapanlar için mükemmel sahilleri bulunuyor. Dünyanın en seksi plajı olarak da adlandırılan Carpera Adası’nın daha önce Giuseppe Garibaldi’ye ait olduğu ve 19’uncu yüzyılda İtalya devletine geçtiği kaydedildi. Milyonlarca Euro’luk teklif beklenen diğer gayrimenkuller ise Venedik kıyısındaki adalar. Bu adalar arasında üzüm bağları, güzel bahçe ve limanları ile bilinen Sant’Erasmo adasi ile Santo Stefano Adası de yer alıyor. Roma’da satışa konu alan tarihi binalar arasında ise 16’ncı yüzyılda Papa 3’üncü Jolius tarafından inşa ettirilen Villa Giulia Müzesi de bulunuyor. Palermo’daki 900 yıllık Norman Sarayı’nın da satılık olduğu belirtildi. Ünlü aktör George Clooney’nin de evinin olduğu dünyaca ünlü plajların bulunduğu Como Gölü kıyıları da satılık.





