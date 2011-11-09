İtalya belirsizliği borsaları sallıyor!

T24

İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi istifa ettikten sonra ağır borç yükü altındaki ülkeyi kimin yöneteceğine ilişkin belirsizlikler Avrupa'da borsaları olumsuz etkiliyor.Berlusconi'nin dün İtalya parlamentosunun reformların yapılmasını kapsayan bütçe planı kabul edilir edilmez istifa edeceğini açıklaması, İtalya'nın finansmanını düzeltecek reformların hızla uygulanacağı ve Avro Bölgesi borç krizinin hafifleyeceği beklentisi yaratarak Avrupa borsalarının sabah yükselişle açılmasını sağladı.Ancak Berlusconi'nin istifa edeceği açıklaması İtalya'nın 10 yıllık borçlanma maliyetinin yüzde 7'in üzerine çıkmasını engellemedi.Berlusconi istifa ettikten sonra ağır borç yükü altındaki ülkeyi kimin yöneteceğine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra piyasa uzmanlarının sürdürülemez olarak gördüğü İtalya'nın borçlanma seviyesindeki bu yükseliş piyasaları kaygılandırmaya ve borsaların değer kaybetmesine yol açtı.Ekonomistler, ''Berlusconi'nin halefinin daha iyi bir iş çıkaracağına dair garanti olmadığını, İtalya'nın 10 yıllık borçlanma maliyetleri yüzde 5'in üzerinde kaldığı sürece Avrupa borsaları için yeşil ışık olmayacağı'' yorumu yaptılar.Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 2'ye yakın değer kaybediyor. İngiltere, Fransa ve Almanya borsalarında yüzde 2'nin üzerinde kayıplar var. İtalya'daki kayıp yüzde 4'ün üzerinde.