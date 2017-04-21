İtalya Başbakanı'ndan referandum sonucu için Erdoğan'a mesaj

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Türkiye'de yapılan referanduma ilişkin görüşlerini paylaştı. Gentiloni, Türkiye'de seçmenlerin yarısının başka türlü görüş bildirmesine karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımının "kucaklayıcı ya da çatışmacı olmasının" hem ülkesi İtalya için hem de Avrupa Birliği (AB) için belirleyici olacağını ifade etti.

Başbakan Gentiloni, Türkiye'de tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande'nin serbest bırakılmasını talep ettiklerini yineledi.

DHA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trum ile İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni Beyaz Saray'da ortak basın açıklaması yaptı.

"Türk referandumunu not etmemiz gerekir"

İki lider ülkeler arası ilişkiler, IŞİD ve teröre karşı işbirliği gibi konularda açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gentiloni bir gazetecinin "Sayın Başbakan, Avrupa kıtasında demokratik değerlerden söz ettiniz. Bu bağlamda, Türkiye'deki referandum sonuçlarından kaygılı mısınız? Bu konuyu Başkan Trump ile görüştünüz mü?" sorusunu "Türk referandumunu not etmemiz gerekir" diye yanıtladı. Gentiloni, "Oylamanın nasıl yapıldığına ilişkin tartışmaları bir yana, Avrupalı liderlerin bu oylamayı not ettiklerine inanıyorum. Sonuçlar, Türk hükümetinin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenlerin neredeyse yarısının başka türlü görüş bildirmelerine karşı yaklaşımlarına bağlı. Kucaklayıcı bir yaklaşım mı olacak yoksa çatışmacı bir yaklaşım mı? Bu çok önemli olacak bizim için de Avrupa Birliği (AB) için de" dedi.

Gözaltında tutulan İtalyan gazeteci de gündeme geldi

Türkiye ile İtalya'nın Atlantik İttifakına üye olduklarını ve ülkesinin Türkiye'nin savunmasına önemli katkı sağladığını belirten Gentiloni "Çok önemli olan başka bir şey de temel ilkelere saygı göstermek. İki ülke arasında önemli bir iş birliğinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğinin, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İtalyan gazetecinin serbest bırakılmasını sağlamasını istiyoruz" dedi.

