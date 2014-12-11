İtalya Başbakanı Türkiye'ye geliyor; gündem ekonomi

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, iki günlük bir ziyaret için bugün (11 Aralık 2014) Türkiye'ye geliyor. Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak olan Renzi'nin ekonomi ağırlıklı gündeminde, Güney Akım projesinin rafa kaldırılmasının ardından enerji sorunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin de yer alması bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aynı zamanda AB dönem başkanlığını yürüten İtalya'nın Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye ziyaretine Ankara'dan başlayacak. İtalyan hükümetinin internet sitesinde yayımlanan programa göre Renzi ilk olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla daha sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Cuma günü ise İstanbul'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılacak.

İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore, Renzi'nin ziyaretini "İtalya, ve Ankara ile ortaklığın yeniden canlandırılması" başlıklı bir haberde değerlendirdi.

Alberto Negri imzalı makalede, "Başbakan Matteo Renzi'nin misyonu bir devlet ziyaretinden çok iş gezisi gibi görünüyor" denildi. Negri, "Papa ve Putin'in geçenlerdeki ziyaretlerinin de gösterdiği üzere Türkiye ayrıca Doğu-Batı ekseninde jeopolitik olarak baş rol oynayan bir aktör" diye yazdı.

Putin'in Türkiye ziyareti sırasında Güney Akım projesi yerine, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşıyacak bir boru hattını hayata geçirme planından söz ettiğini hatırlatan Negri, "Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bir enerji merkezi olma şansını heba etmeyecek kadar fırsatçı" dedi ve şöyle devam etti:

"Renzi'nin Erdoğan'la oynayacağı birkaç iyi kartı var. Cumhurbaşkanı'na bir telefon açarak, Türkiye'nin Milano'daki Expo'ya katılmama kararını değiştirmişti. Ama daha önemlisi İtalya'nın Avrupa sahnesinde, Almanya ve Fransa'ya karşı Türkiye lehine oynayabileceği bir rolü var."

"Türkiye, hem çetin (AB'ye) üyelik süreci, hem de Gümrük Birliği ve Ankara'yı dışlayan ABD-AB arasındaki Transatlantik müzakerelerinin de aralarında bulunduğu ticari ilişkilere önem veriyor. Erdoğan, ülke içinde ve dışında istediğini yapıyor ama Amerikalılardan ve Avrupalılardan her zaman istediğini alamıyor: Bunun için İtalya'nın hala önemi var."

'Her iki taraf için de avantajlı olabilir'

Başbakan Renzi'nin lideri olduğu Demokratik Parti'ye yakın "Europa Quotidiana"internet sitesi de "Renzi neden Türkiye'ye gidiyor?" başlıklı haberinde, ziyaretin gündeminde Türkiye'deki İtalyan şirketleri, Güney Akım'ın iptali sonrası enerji meselesi ve Avrupa'yla ilişkilerin yer alacağını belirtti.

Haberde, "Türkiye ziyareti bu açılardan çok önemli. Öncelikle, yakın geçmişte yeterince emek verilmeyen ikili ilişkileri yeniden canlandırmayı hedeflediği için" denildi.

Roma'daki La Sapienza Üniversitesi'nden Prof. Antonello Biagini de ziyareti şöyle değerlendirdi:

"Bu zirve her iki taraf için de avantajlı olabilir. İtalya Akdeniz'deki ve Ortadoğu'daki rolünü yeniden üstlenip canlandırabilir. Türkiye ise Avrupa'da tutunacak bir dal arıyor. İtalya tam da bunu yapabilir: Türkiye'nin kanalları yeniden açmasına yardım edebilir ve Ankara'nın Paris ile Berlin'den gördüğü soğukluğu telafi edebilir."

Türkiye'nin dördüncü büyük ticari ortağı olan İtalya ile ticaret hacmi geçen yıl 19.6 milyar dolara ulaşmıştı. Halen Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin sayısınınsa 1000'i aştığı belirtiliyor.

İtalya'dan Türkiye'ye başbakan seviyesinde son ziyareti 2009 yılında Silvio Berlusconi yapmıştı.

İtalya ile Türkiye arasındaki son iş forumu ise geçen Ocak ayında, o dönemki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Roma ziyareti sırasında düzenlenmişti.