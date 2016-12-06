İtalya Başbakanı Renzi istifasını erteledi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, pazar günü yapılan referandumda aldığı yenilginin ardından istifasını açıklayan Başbakan Matteo Renzi'nin bir süre daha görevde kalmasını istedi. Mattarella, Renzi'den önümüzdeki yılın bütçesi parlamentodan geçinceye kadar görevde kalmasını talep etti.

Parlamentodaki bütçe görüşmelerinin aralık ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Renzi, anayasada planlanan reformlarla ilgili yapılan referandumda yenilgiye uğramış, halkın yaklaşık yüzde 59'u anayasa değişikliklerini reddetmişti. Renzi de pazar gecesi referandum sonuçlarının belli olmasının ardından başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Roma'da bir yandan da Renzi'nin görevinden ayrılmasından sonra nasıl bir hükümet kurulacağı tartışılıyor.

Konuşulan ihtimallerden biri Cumhurbaşkanı'nın uzmanlardan oluşan bir geçiş hükümetine yeşil ışık yakması ve bu hükümetin, parlamento seçimlerinin yapılacağı 2018 yılına kadar görev yapması. Bir diğer olasılık da Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu feshetmesi ve 2017'nin ilkbahar veya yaz aylarında da erken seçime gidilmesi.

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