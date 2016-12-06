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BBC Türkçe

İtalya Başbakanı Renzi istifasını erteledi

İtalya'da, referanduma sunduğu anayasa reformunun reddedilmesinin ardından istifa kararı alan Başbakan Matteo Renzi, 2017 bütçesi Senato'da onaylanana kadar görevde kalacak

06 Aralık 2016 01:44

Referanduma sunduğu anayasa reformunun reddedilmesinin ardından istifa kararı alan İtalya Başbakanı Matteo Renzi, 2017 bütçesi Senato'da onaylanana kadar görevde kalacak.

Pazar günkü referandumda yüzde 59 "hayır" oyu çıkması üzerine Renzi, kampanya sırasında verdiği sözü tutarak istifa edeceğini açıklamıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Renzi'den 2017 bütçe yasası Senato'dan onay alana kadar istifasını ertelemesini istedi.

Pazartesi sabahı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla yaklaşık 1 saatlik bir gayriresmi bir görüşme yapan Renzi, daha sonra akşam saatlerinde Bakanlar Kurulu'nu topladı.

Toplantıda bakanlarla vedalaşan Renzi, ardından resmi olarak istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Renzi'den bütçe onaylanana kadar istifasını ertelemesini istediği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan, dün yapılan anayasa referandumunun sonuçlarının ardından, hükümetin görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü iletti" denildi. Cumhurbaşkanı'nınsa "bütçe yasasının parlamentoda onaylanma sürecinin tamamlanması ihtiyacını gözönünde bulundurarak" Renzi'den istifasını ertelemesini istediği belirtildi.

Renzi herhangi bir açıklama yapmadan cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Uzmanlar, bütçe yasasının gelecek Cuma'ya kadar ya da en geç bir hafta içinde onaylanabileceğini belirtiyor.

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