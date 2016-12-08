İtalya Başbakanı Renzi istifa etti

İtalya'da geçen Pazar günü yapılan referandumu kaybetmesinin ardından istifa kararı alan Başbakan Matteo Renzi, bu akşam istifasını resmi olarak Cumhurbaşkanı'na sundu.

Anayasal reformların oylandığı referandumda halkın yüzde 59'u "hayır" oyu vermişti. Kampanya sırasında referandumu kaybederse istifa edeceğini söyleyen Renzi, bu sonuç üzerine sandıklar kapandıktan 1.5 saat sonra istifa kararını açıklamıştı.

Ancak ertesi gün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Renzi'den bütçe yasası Senato'dan geçene kadar istifasını dondurmasını istemişti.

2017 bütçesi bugün öğleden sonra Senato'da oylandıktan sonra Renzi resmi olarak istifasını sunacağını açıkladı.

Renzi, Twitter'a yazdığı mesajda "Bütçe yasası onaylandı. Saat 19.00'da resmi istifa. Herkese teşekkürler ve yaşasın İtalya" dedi.

Saat tam 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na (Quirinale) giden Renzi, resmi olarak istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı'nın yarın akşam 18.00'den itibaren yeni hükümet için istişarelere başlaması bekleniyor.

Matteo Renzi, istifasını sunmak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasından hemen önce liderliğini yaptığı Demokratik Parti'nin (PD) yönetim kurulu toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, istifasını bu akşam resmileştirmesiyle hükümet krizinin de resmen başlayacağından hareketle "Kriz şimdi açılıyor" dedi.

Kendi blog sitesinde de bir veda mesajı yayımlayan Renzi, yazısında "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu sorarak bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu akşam 19.00'da istifamı resmileştireceğim. Cumhurbaşkanı istişareleri yürütecek. Ne yapılacağına, meclis grupları karar verecek. Hemen seçimlere mi gitmek istiyorlar? Bu durumda, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Ocak'ta (seçim yasasıyla ilgili) vereceği kararı beklemek gerekecek. Ardından da Mahkeme'nin karar verdiği seçim yasasıyla seçime gidilecek.

"Meclis grupları bunun yerine mevcut meclisle devam etmek isterlerse, seçim yasasıyla ve uluslararası alanda çok önemli olan bir 2017'yle baş edecek yeni bir hükümete destek vermeleri gerekecek. Referandumda 'Hayır' cephesinde yer alan partilerin ne düşündüğünü görmek ilginç olacak.

"Karar verecek olan ben değilim, tüm partiler sorumluluklarını üstlenmeli. Ben başbakanlık zilini, bir kucaklamayla ve iyi çalışamalar dileğiyle halefime devretmeye hazırım."

Renzi, görev süresi boyunca yaptığı işleri sıraladığı yazısının sonunda ise, "Referandum kaybedilebilir ama iyi ruh hali asla kaybedilmemeli! Yeniden yola koyulmanın vakti geldi bile" dedi.

Renzi'nin bu sözleri, politikayı bırakmaya niyeti olmadığı şeklinde yorumlandı. Renzi referandum kampanyası sırasında, kaybederse yalnızca başbakanlığı değil siyaseti de tamamen bırakacağını söylemişti.

Referandumda "Hayır" cephesinin başını çeken muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin yıldızlarından milletvekili Alessandro Di Battista da Renzi'ye bu sözü hatırlatarak "Söylediğin gibi politikayı bırakacak mısın?" diye sordu.