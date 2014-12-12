İtalya Başbakanı: Kadir Topbaş benim patronumdu

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi ( DEİK ) tarafından İstanbul Levent'te bir otelde gerçekleştirilen Türk-İtalya İş Forumu iki ülke başbakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile birlikte foruma gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na İBB Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti. Konuk başbakanın İBB Başkanı Topbaş'la samimiyeti dikkat çekerken bu konudaki açıklamayı İtalya Başbakanı Matteo Renzi kürsüden yaptı. Kendisinin bir dönem Floransa Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Renzi, " İBB Başkanı benim patronum olmuştur. Ben Floransa'nın başkanıyken, o bütün belediyelerin başkanıydı"dedi.

‘Geleceği sevmeliyiz’

İyi bir siyasetçi için en iyi konuşmanın kısa konuşma olduğunu söyleyen İtalya Başbakanı Renzi, İstanbul'daki Üçüncü Köprü inşaatının 20 Milyar Dolarlık yatırımla gerçekleştirildiğini belirterek,"Küreselleşme bizim için önemli. İtalya'nın kapıları uluslararası işbirlikleri için açık. Bir şeyi birlikte yapmamız gerekiyor. Geçmişimizden gurur duymalıyız. Ülkelerimizin geleceğini sevmeliyiz"dedi.

‘Gelecek korkaklara ait değil’

Doğru gitmeyen şeylerin farkında olmak gerektiğini söyleyen İtalya Başbakanı Renzi, 'Değişim cesaretine sahip olmak gerekiyor . Bir şeyler değişir, bunu yapacak olanlar biz olmalıyız. Biz siyasetçiler ancak cesur olursak bir şeyleri değiştiririz. Bir şeyleri sürekli geciktirecek olursak, yavaş yavaş çökeriz. İtalya ve Türkiye birçok konuyu paylaşıyor. Her iki ülkenin de kapısı birbirine açık. Uluslararası alanda önemli konuları paylaşıyor, Libya gibi Suriye, Irak gibi. Bu alanlardaki işbirliğimiz son derece stratejiktir. Gelecek korkaklara ait değil. Sizin desteğinizle ben eminim ki, iki halkın desteğiyle İtalya ve Türkiye gelecekte hak ettikleri yeri alacaklar"diye konuştu.

‘İşbirliğimiz verimlidir’

İtalya Başbakanı Renzi'nin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu konuştu. İstanbul'un siyasi merkez olma bakımından Roma'nın suyla olan ilişkisiyle Venedik'in kardeş şehri olduğunu söyleyen Davutoğlu, " Türkiye ve İtalya köklü siyasi dostluk geleneğini ticaretle birleştirmiş iki ülkedir. Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliği Avrasya ve Akdeniz ölçekli ticareti etkileyecek verimli bir işbirliğidir"dedi.

G-20 dönem başkanıyla AB dönem başkanı buluştu

İtalya Başbakanı Renzi ile buluşmalarının aynı zamanda G-20 dönem başkanının AB dönem başkanıyla buluşması anlamına geldiğini söyleyen Davutoğlu," Ticaret hacminde 5'inci en büyük ortağımızdır İtalya. Biz daha fazla işbirliği için ele ele yürümeye kararlıyız. 95 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmimizin yüksek seviyelere çıkması için çalışıyoruz. Bürokratik engelleri kaldırmaya kararlıyız. Karşılıklı yatırım ve işbirliği iradesi siyasi iradeyle birleştiğinde,Türk - İtalyan ilişkilerinin geleceği sağlamdır" diye konuştu.

Savunma Sanayi'nde işbirliği

İki ülke arasındaki işbirliği alanlarından birinin Savunma Sanayi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, " Atak helikopterini,Türksat uydusunu İtalyan işbirliğiyle gerçekleştirdik. Savunma sanayi, önemli bir ortak çalışma alanı"dedi.

Türk-İtalyan üniversitesi

İtalya'ya Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür eden Başbakan Ahmet Davutoğlu bir Türk-İtalyan Üniversitesi kurulması için işadamlarına çağrı yaptı. Davutoğlu, iş adamları bu konuda öncülük alırlarsa, biz her türlü desteği ve kararlılığı sergileyeceğiz" dedi. Üçüncü Havalimanının tamamlanmasıyla İstanbul'un ekonomik bakımdan en kolay ulaşılır merkezlerden biri haline geleceğini söyleyen Başbakan Davutoğlu sözlerini," Türk ve İtalyan şirketlerini bir araya gelmeye, el ele tutuşmaya, dünyada ortaklığımızı örnek bir hale getirmeye çağırıyorum" diyerek tamamladı.