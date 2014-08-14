İtalya Başbakanı: Erdoğan'ı aradım, 'indirim yaparız, Expo'ya gelin' dedim

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, protokol imzalamasına rağmen gelecek yıl Milano’da düzenlenecek olan Expo 2015 fuarına katılmama kararı alan Türkiye’yi, “Erdoğan’ı aradım ve size indirim yaparız, yeter ki gelin” sözleriyle ikna ettiğini söyledi. Renzi daha sonra bu sözlerinin şaka olduğunu belirtti.

Başbakan Matteo Renzi, dün Milano’da süren çalışmaları yerinde görmek için Expo şantiyesini ziyaret etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Esma Çakır’ın haberine göre, daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen 39 yaşındaki Başbakan, dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Expo 2015’e katılım için 147 ülkenin onay verdiğini açıkladı.

Yanındaki yetkililere dönerek, “Türkiye var değil mi bu ülkeler arasında?” diye soran Renzi, “Evet” cevabı alınca, “Çünkü ben önceki gün Erdoğan’ı telefonla aradım. Türkiye’nin Expo’dan çekilmesini istiyordu. Ben de, ‘İndirim yaparız, yeter ki gelin. Zaten tüm bu masrafları Sala ödeyecek” diye gülerek, İtalya Expo 2015 Komiseri Giuseppe Sala’yı işaret etti.

Renzi daha sonra, “Bu sadece bir şaka, aksi halde hemen ‘Renzi Türkiye’yi tiye aldı’ başlıkları atarsınız” diye sözlerini düzeltti.

İtalyan Başbakan’ın Türkiye’nin katılımını teyit etmesine karşın, Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) ulaştığı Türk diplomatik kaynaklar ise henüz bu konuda Ankara’dan bir konfirme gelmediğini belirtti.

İtalya Dubai’yi destekleyince Türkiye çekildi

İtalyan basını da, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tebrik etmek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayan Renzi’nin, Expo’ya katılma konusunda Türkiye’yi ikna ettiğini ve burada Türkiye Pavyonu olarak kullanılacak alanın hazırlıklarına başlanacağını yazdı.

Milano, Expo’yu gerçekleştirme hakkını, İzmir’e karşı 21 oy farkla elde etmişti.

Resmi katılmama nedeni kamuoyuyla paylaşılmasa da, İtalya’nın 2020 Expo’su için İzmir’i destekleyeceği sözünü vermesine karşın Dubai lehine oy kullanmış olması, Türkiye’nin katılmama kararının ardındaki gerekçe olarak gösteriliyor.

Nitekim, bugünkü İl Giornale gazetesinde, Expo 2015 Katılım Protokolü imzalamış olmasına rağmen Türkiye’nin bu gerekçeyle çekildiği bilgisi yer aldı. İzmir, 2015’i Milano’ya, 2020 Expo’sunu da Dubai’ye karşı kaybetmişti.

İtalya bu fuarı yapamaz diyenlere yanıt

Sık sık yolsuzluk skandalları yaşanması ve bu nedenle çok sayıda kişinin tutuklanması ile ülkenin bulunduğu finansal krizden ötürü İtalya’nın söz konusu fuarı gerçekleştiremeyeceği iddia edilse de, Başbakan Renzi fuar hazırlıklarının olumlu yönde seyrettiğinin altını çizdi. Bunun da, İtalya’nın bir başarısı olduğunu vurgulayan Renzi, “Hazırlıkları zamanında bitireceğimize şüphe yok, çünkü ben bir politikacıyım ve kötümser olamam. Aksi halde başka bir iş yapmalıyım. Expo ülkemizin gururu ve zenginliği olacak” sözleriyle bu söylentilere cevap verdi.

Şimdiden 5 milyon fuar bileti satıldığını belirten Renzi, amaçlarının 24 milyona ulaşmak olduğunu dile getirdi. İtalya, halihazırdaki finansal krizden ötürü bu fuarı büyük bir fırsat olarak görüyor.

Renzi ayrıca, İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı dolayısıyla 16 Ekim’de birçok Asya ve Avrupa ülkesinden liderlerin Milano’ya gelerek, Expo alanını da ziyaret edeceğini duyurdu.

1 Mayıs-31 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacak olan fuar, 6 ay açık kalacak.

Türkiye’nin de büyük önem verdiği Expo, ilk kez 1851 yılında İngiltere'de düzenlendi. İlk telgraf da bu fuarda sergilenmişti.