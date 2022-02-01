T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizini görüştü

Ukrayna krizi sebebiyle Batı ve Moskova arasında yoğun bir diplomasi trafiği bulunuyor

01 Şubat 2022 16:12

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'yla gerilim gündemiyle bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna krizi bağlamındaki son gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Draghi'nin krizin ağırlaşmasıyla ortaya çıkacak ciddi sonuçların ışığında, gerilimi düşürmek için çalışmanın önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Ayrıca, iki liderin, söz konusu krize sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm için çalışmanın yanı sıra güven ikliminin inşa edilmesine yönelik ortak taahhüt üzerinde mutabık oldukları kaydedildi.

Ukrayna krizi sebebiyle Batı ve Moskova arasında yoğun bir diplomasi trafiği bulunuyor.

italyarusyaputindraghiukraynakriz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24