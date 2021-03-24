İtalya Başbakanı Draghi, AB zirvesi öncesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını 'Vahim bir geri adım' diyerek eleştirdi

Övgü Pınar - Roma

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını "vahim bir geri adım" diye niteledi ve kadınların şiddetten korunmasının Avrupa için temel bir değer teşkil ettiğini söyledi.

Draghi, yarın ve Cuma günleri yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi İtalya Parlamentosu'na bilgi verdi. Draghi bu sabah Senato'da yaptığı konuşmada, zirvenin önemli başlıklarından biri olan Türkiye ile ilişkiler hususuna da değindi. Zirvede, Doğu Akdeniz meselesinin de tartışılacağını söyleyen Draghi, "Bu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirmek için bir fırsat olacak" dedi.

AB zirvesi öncesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi de yapan Draghi bu konuda şunları söyledi:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, bölücü girişimlerden kaçınmanın önemini ve insan haklarına saygının gerekliliğini ele aldım. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması vahim bir geri adım teşkil ediyor. Kadınların şiddetten korunması ve genel olarak tüm ülkelerde insan haklarının savunulması temel bir Avrupa değeridir. Hatta bunun da ötesinde, AB için kimliksel önemde bir değerdir."

Bu sözleri sonrası Draghi'yi senatörler alkışladı.

Öte yandan İtalya Başbakanı, "göç konusunda işbirliği, terörle mücadele ve gümrük birliği" gibi konular açısından "olumlu bir tutum" yürütmenin önemli olduğunu da vurguladı. Draghi, "AB'nin, bölgesel istikrar açısından da yapıcı bir dinamiği teşvik eden 'pozitif gündem' için somut öneriler üzerinde çalışması gerektiğini" söyledi.

İtalya Başbakanı, bu bağlamda AB zirvesinin, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye ile ilgili raporunu temel alacağını da vurguladı.

İnsan haklarıyla ilgili endişeler

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü telefon görüşmesinde de "Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili endişeleri" dile getirmişti.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider dün, ABi-Türkiye ilişkileri gibi bir dizi konuda görüş alışverişinde bulundu. AB zirvesi öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya dosyaları da konuşuldu. Ayrıca, İtalya'nın başkanlığındaki G20'de ele alınacak "küresel mücadele alanları ve öncelikler" de gündeme geldi.