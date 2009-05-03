İtalya Başbakanı Berlusconi'ye boşanma şoku

Berlusconi haremini AP'ye taşıyor - FOTOGALERİ

Silvio çok üzgün



Silvio Berlusconi, Milano'daki ikametgahında bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yorum yapmamayı tercih etmekle birlikte, eşinin boşanmak istediğini doğrulayarak, "Bu, beni çok üzen şahsi bir hadise. Özel yaşamla ilgili olan ve de konuşmamayı gerektiren bir konu" demekle yetindi.Veronica'nın, boşanma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Buna mecbur kaldım. Kendimi nihayet özgür hissediyorum. Kararımdan geri dönmeyeceğim" dediği bildirildi.Berlusconi'nin Veronica ile 19 yıldır süren evliliği, ilişkilerindeki kriz neticesinde artık boşanmayla noktalanmak üzere. İtalyan gazetelerinde bugün yer alan haberlere göre 28 Nisan'da boşanma kararını alan Veronica, dün Milano'da avukatıyla bir araya gelerek, boşanma işlemlerinin başlatılması için talimat verdi. Haberlerde, 10 yıldır Berlusconi'den ayrılmayı zaman zaman düşünen Veronica'nın, bu kez çocuklarıyla da istişare etmesinin ardından boşanma konusunda kararlı olduğu belirtildi.Silvio Berlusconi, Milano'daki ikametgahında bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yorum yapmamayı tercih etmekle birlikte, eşinin boşanmak istediğini doğrulayarak, "Bu, beni çok üzen şahsi bir hadise. Özel yaşamla ilgili olan ve de konuşmamayı gerektiren bir konu" demekle yetindi.İtalya'da La Repubbblica ve La Stampa gazetelerinin bugün duyurdukları gelişme, Berlusconi'nin Milano'daki evinin çevresinin gazeteci akınına uğramasını da beraberinde getirdi. Ancak Roma'dan Milano'ya bugün öğleden sonra özel helikopteriyle, beraberinde kardeşi Paolo Berlusconi'yle giden Başbakan Berlusconi'nin, Veronica'nın kararı konusunda suskun kalmayı yeğlemesi dikkati çekti.Berlusconi-Veronica çifti arasındaki sorunlar, öteden beri zaman zaman basına da yansımıştı. İkili arasındaki kriz ilk kez 2002 yılında haber konusu olmuştu. Berlusconi, 2002'de Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'i ziyareti sırasında, "Rasmussen, Avrupa'nın en yakışıklı başbakanı. Kendisini aslında eşime takdim etmeliyim. Zira bu, Cacciari'den çok daha güzel" demişti. Berlusconi'nin bu esprisi, eşi Veronica ile Venedik Belediye Başkanı Massimo Cacciari arasındaki gizli aşk söylentisine ilişkin bir ima olarak yorumlanmıştı.Öte yandan Berlusconi'nin güzel kadınlara espriyle de olsa sürekli iltifata boğması da Veronica'yı uzun süreden beri rahatsız etmekteydi. Veronica, bu konudan duyduğu rahatsızlığı 2007'nin ocak ayında La Repubblica gazetesinde yayımladığı bir açık mektupla dile getirmiş, olay sonrasında Berlusconi de kamuoyu huzurunda eşinden özür dilemişti.Bardağı taşıran son damla ise Berlusconi'nin Napoli'de gizlice 18 yaşındaki Noemi Letizia'nın doğum günü partisine katılması olmuştu. Olayın basına yansıması Veronica'nın tepkisine yol açmıştı. Veronica, 28 Nisanda İtalyan haber ajansı ANSA'ya gönderdiği bir elektronik postayla kendi çocuklarının yaş günü kutlamalarına hiç katılmayan Berlusconi'nin bu davranışını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, eşinin başbakanlığı döneminde siyasette genç ve güzel kadınların ön plana çıkarılmasını bir tür yozlaşma göstergesi olarak yorumlamıştı.Berlusconi, eşinin bu tepkisi karşısında "Veronica sol basında çıkan asılsız iddialara inanıyor" demekle yetinirken, Özgürlükçü Halk Partisi'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki milletvekili adayları arasında Berlusconi'ye yakınlığıyla bilinen kimi güzel kadınları son anda listeden çıkarmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.Bu arada 28 Nisandaki gerilimin ardından Berlusconi'nin arayı düzeltmek için Veronica'yla yüz yüze görüşmemiş olduğu da biliniyor. Berlusconi'nin yakın çevresindekiler, görüşmenin gerçekleşmemesinin başbakanın programının yoğunluğundan kaynaklandığını söylüyor. Gazetelerdeki haberlerde ise Veronica'nın başbakanın özel sekreterini arayarak, "Kocama söyleyin bana yaklaşmaya kalkışmasın. Artık diyecek bir şeyim yok, dinlemek istediğim bir şey de yok. Tüm sözler tükendi" dediği ileri sürülüyor.Berlusconi ile eski bir tiyatro oyuncusu olan Veronica, 1980'de tanışmış, 15 Aralık 1990'da medeni nikahla evlenmişlerdi. Çiftin iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.