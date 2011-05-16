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Dünya

İTALYA BAŞBAKANI BERLUSCONİ MAHKEMEDE FLORANSA (A.A)

16 Mayıs 2011 19:17

-İTALYA BAŞBAKANI BERLUSCONİ MAHKEMEDE FLORANSA (A.A) - 16.05.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bir İngiliz avukata rüşvet verdiği suçlamasıyla hakkında açılan davanın duruşmasında hakim karşısına çıktı. Milano Adliyesi'ne sabah saatlerinde gelen Berlusconi, kamuoyunda 'Mills süreci' olarak bilinen, İngiliz avukat David Mills'e 90'lı yıllarda hakkında açılan davalarda yalan söylemesi için 600 bin dolar rüşvet verdiği iddialarına dayanan davanın duruşmasına katıldı.  Mart ayının sonundan bu yana hakkında açılan farklı davalar nedeniyle 5. kez mahkemeye gelen Berlusconi'yi öncekilerin aksine muhalifler de karşıladı. Muhaliflerin "Sen bizim utanç kaynağımızsın" ve "Hakimlere karşı olan yasalara da karşıdır" dövizleri açtıkları belirtildi.  Berlusconi'nin duruşmaya verilen kısa bir arada ülkenin seçim döneminde olduğunu hatırlatarak, konuşmak istemediğini dile getirdiği kaydedildi.  İtalya'da oy verme işlemi dün başlayan ve bugün sona erecek olan kısmi seçimler, son zamanlarda adı sıkça davalarla anılan Başbakan Berlusconi için test niteliğinde.

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