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Dünya

İtalya Akdeniz'de Türk gemisini durdurdu

Uluslararası sularda seyreden bir Türk gemisi, İtalyan narkotik birimlerince 1 ton haşhaş taşıdığı gerekçesiyle durduruldu

14 Nisan 2013 03:22

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa ile Malta adaları arasındaki uluslararası sularda seyreden bir Türk gemisi, İtalyan güvenlik ve narkotik birimlerince bir ton haşhaş taşıdığı gerekçesiyle durduruldu.
 

Libya ile Fas arasında gidip geldiği öğrenilen ve bir ton haşhaş taşıyan Türk gemisi ''Osman Hasretler''e bu sabah, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın da verdiği izinle İtalyan güvenlik ve narkotik birimlerince operasyon düzenlendi.Gemide yapılan aramada bir ton haşhaş ele geçirilirken, geminin 5 kişilik mürettebatıyla akşam saatlerinde İtalyan mali polis ekiplerinin eşliğinde Sicilya'nın Pozzallo limanına yanaştırılacağı bildirildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin de konuyu ve hukuki süreci yakından takip ettiği öğrenildi.
    
    

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