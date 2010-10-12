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Dünya

İTALYA AFGANİSTAN'DAKİ ASKERLERİNİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNÜYOR ROMA (A.A)

12 Ekim 2010 14:46

-İTALYA AFGANİSTAN'DAKİ ASKERLERİNİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNÜYOR ROMA (A.A) - 12.10.2010 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Afganistan'daki askerlerini gelecek yazdan itibaren çekmeye başlayabileceklerini söyledi. Frattini, Le Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, bu konuda henüz kesin kararın verilmediğini, ancak 2011 yazında aşamalı olarak başlayacak çekilmenin, 2014'te tamamlanabileceğini belirtti. Muhalefet, Afganistan'ın batısında hafta sonunda 4 İtalyan askerin öldürülmesinden sonra, Başbakan Silvio Berlusconi'nin hükümetine askerlerin çekilmesi için baskılarını artırmıştı. İtalya'nın Afganistan'da, çoğu ülkenin batısında konuşlandırılan 3 binden fazla askeri bulunuyor. Irak'ta ABD önderliğindeki savaşa da destek veren İtalya, 2003'teki bir saldırıda 19 askerini kaybetmiş ve 2006'daki Irak'taki askerlerinin tamamını çekmişti.

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