-İtalya, Afganistan'daki askerlerini çekecek ROMA (A.A) - 10.09.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığının 2014'te son bulmuş olacağını, o tarihe kadar kademe kademe asker çekeceklerini bildirdi. Başbakan Berlusconi, katıldığı bir televizyon programında, son dönemde bir hayli tartışma konusu olan İtalya'nın Afganistan'daki askeri varlığına ilişkin bir soruya, ''Askerlerden ilk bölümü, bu bahar sonunda evlerine dönecek. Ardından da bunu, askeri varlığımızın tamamen sona ereceği 2014'e kadar kademe kademe azaltacağız'' dedi. Yaz aylarında Afganistan'da gerçekleşen saldırılar nedeniyle pek çok İtalyan askerinin hayatını kaybetmesi, İtalyan kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu. Afganistan'da NATO gücü çerçevesinde yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunan İtalya'nın verdiği kayıp sayısının 40'dan fazla olduğu belirtiliyor.