T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya açıklarında tekne battı, onlarca mülteci kayıp

İtalyan ve NATO tekneleri adayı çevreleyen sularda arama çalışmalarına devam ediyor

07 Eylül 2012 15:28

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında batan mülteci yüklü bir gemiden 54 kişinin kurtarıldığı, fakat onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

İtalyan ve NATO tekneleri adayı çevreleyen sularda arama çalışmalarına devam ediyor.

İtalya'nın Ansa haber ajansı, Sicilya'nın Palermo limanına gönderilen bir imdat çağrısında teknedeki yolcu sayısının 100 kişi olarak bildirildiğini açıkladı.

Tunus'a 120 km uzaklıktaki Lampedusa adası, Afrika'dan gelen mülteciler için Avrupa'ya açılan en yakın kapı.

İtalyan deniz kurtarma ekibinden Filippo Marini AP haber ajansına yaptığı açıklamada, hepsi Tunuslu olan 54 kişinin kurtarıldığını ve iyi durumda olduklarını bildirdi.

10 metre uzunluğundaki teknenin Cuma günü erken saatlerde battığı açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü, 2011 yılında Avrupa'ya geçmeye çalışan en az 1.500 kişinin Akdeniz'de boğularak öldüğünü bildirdi.


BBCTürkçe

ETİKETLER

italyateknemülteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24