İtalya açıklarında tekne battı, onlarca mülteci kayıp

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında batan mülteci yüklü bir gemiden 54 kişinin kurtarıldığı, fakat onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

İtalyan ve NATO tekneleri adayı çevreleyen sularda arama çalışmalarına devam ediyor.

İtalya'nın Ansa haber ajansı, Sicilya'nın Palermo limanına gönderilen bir imdat çağrısında teknedeki yolcu sayısının 100 kişi olarak bildirildiğini açıkladı.

Tunus'a 120 km uzaklıktaki Lampedusa adası, Afrika'dan gelen mülteciler için Avrupa'ya açılan en yakın kapı.

İtalyan deniz kurtarma ekibinden Filippo Marini AP haber ajansına yaptığı açıklamada, hepsi Tunuslu olan 54 kişinin kurtarıldığını ve iyi durumda olduklarını bildirdi.

10 metre uzunluğundaki teknenin Cuma günü erken saatlerde battığı açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü, 2011 yılında Avrupa'ya geçmeye çalışan en az 1.500 kişinin Akdeniz'de boğularak öldüğünü bildirdi.



BBCTürkçe