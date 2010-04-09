İtalya, 'AB'ye tam üyelik desteği'ni yineledi

T24 - Fransa ve Almanya'nın imtiyazlı ortaklık önerisine karşı çıkan İtalya, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verdiği desteği bir kez daha yineledi.





İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başladıktan sonra, ertesi gün onlara, 'Artık her şey değişti, bunu bir ortaklığa dönüştürmeliyiz' diyebileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.





Fransa ve Almanya'nın bu konuda düşüneceğini belirten Frattini, "İtalya da kendi payına bu konuyu değerlendirecektir, ancak izlenecek doğru yolun verdiğimiz sözleri tutmamız olduğuna inanıyorum" dedi.





İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bugün Paris'te bir araya geliyor.