T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya, 'AB'ye tam üyelik desteği'ni yineledi

Fransa ve Almanya'nın imtiyazlı ortaklık önerisine karşı çıkan İtalya, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verdiği desteği yineledi.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Fransa ve Almanya'nın imtiyazlı ortaklık önerisine karşı çıkan İtalya, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verdiği desteği bir kez daha yineledi.


İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başladıktan sonra, ertesi gün onlara, 'Artık her şey değişti, bunu bir ortaklığa dönüştürmeliyiz' diyebileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.


Fransa ve Almanya'nın bu konuda düşüneceğini belirten Frattini, "İtalya da kendi payına bu konuyu değerlendirecektir, ancak izlenecek doğru yolun verdiğimiz sözleri tutmamız olduğuna inanıyorum" dedi.


İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bugün Paris'te bir araya geliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24