İtalya 40 milyar Euro'luk varlık satacak

T24 - İtalya 35 ile 40 milyar Euro arasında gayrimenkul ve kamuya ait varlığın satışını değerlendiriyor.



İtalya Hazinesi'nden yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul satışından 25-30 milyar Euro, karbon emisyon izinlerinin satışından da 10 milyar euroya kadar kaynak sağlanması hedefleniyor.



Açıklamada, varlık satışıyla bütçe açığının yılda 9.8 milyar Euro azaltılabileceği belirtildi.



Öte yandan İtalya bugün gerçekleştirdiği 4 ihaleyle hedefe paralel toplam 7 milyar 860 milyon Euro borçlandı. 10 yıllık ihalede faiz yüzde 5,86 ile Euro Bölgesi tarihinin rekorunu kırdı.



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, geçen hafta İtalya'nın kredi notunu bir kademe düşürerek A'ya çekti; görünümü negatif olarak belirlemişti. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de İtalya'nın kredi notuna ilişkin değerlendirmesini ay sonunda tamamlayacağını açıklamıştı.





