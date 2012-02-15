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Dünya

İtalya 2020 Olimpiyatları adaylığından çekildi

İtalya Başbakanı Mario Monti, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz durumu nedeniyle 2020 Olimpiyatları için adaylıklarını geri çektiklerini açıkladı.

15 Şubat 2012 10:51

 

T24 - İtalya Başbakanı Mario Monti, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz durumu nedeniyle 2020 Olimpiyatları için adaylıklarını geri çektiklerini açıkladı.

Monti, olimpiyat oyunlarının Roma'da yapılması için gerekli 12,5 milyar doları karşılayacak bütçeleri olmadığını ifade etti.

Roma'nın çekilmesiyle birlikte 2012 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma mücadelesi İstanbul, Doha, Tokyo, Madrid ve Bakü arasında geçecek.

İtalya'nın bu kararı, 2012 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için adaylık başvurularından bir gün öncesine rastlıyor.

İtalya başbakanı açıklamasını, teknokrat bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından yaptı.

Uzun bir değerlendirme sonucunda bu kararı verdiklerini belirten Monti, ülkenin mevcut mali durumu göz önüne alındığında, İtalya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma girişiminin 'sorumsuzluk' olacağını söyledi.

İtalya başbakanı ayrıca, "Bugün böylesi bir kararı almamızın arkasında, geçmiş hükümetlerin, aldıkları kararların uzun dönemli etkisini göz önüne almamalarının" olduğunu söyledi.

Ekonomi Profesörü Monti, geçen yıl Kasım ayında, İtalya'nın teknokrat hükümetinin başına atanmıştı.

İtalya Olimpiyat Komitesi'nin Başkanı Gianni Petrucci ise Olimpiyatların harcamadan ziyade, gelecek için yatırım olduğunu söyleyerek Monti'nin açıklamasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

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