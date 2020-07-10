İtalya 13 ülkeden gelen yolculara giriş yasağı getirdi

İtalya Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 13 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişine ve transit geçişine yasak getirdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 13 ülkeden gelen yolculara ülkeye giriş ve transit geçiş yasağı getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, son 14 gün içinde Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen veya bulunan yolcuların İtalya’ya girişine ve transit geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık korumasını iyileştirilinceye kadar bu ülkeler ile doğrudan ve dolaylı tüm uçuşların askıya alındığını aktardı.

Öte yandan İtalya’nın 1 Temmuz’dan itibaren Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlarını açmasının ardından geçtiğimiz günlerde Bangladeş'den gelen bir uçakta bazı yolcularda Koronavirüs'e rastlanmıştı. (İHA)