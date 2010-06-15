T24 LogoT24 Logo
Spor

İTALYA: 1 - PARAGUAY: 1

2010 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İtalya, Paraguay ile 1-1 berabere kaldı.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İtalya, Paraguay ile 1-1 berabere kaldı.



Cape Town'daki 66 bin seyirci kapasiteli Green Point Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, Paraguay 39. dakikada Alcaraz'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. İtalya bu gole 63. dakikada De Rossi ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca son şampiyon İtalya, turnuvaya 2 puan kayıpla başladı.

Stat: Green Point

Hakemler: Benito Archundia (Meksika), Hector Vergara (Kanada), Marvin Cesar Torrentera Rivera (Meksika)

İtalya: Gianluigi Buffon (Dk. 46 Federico Marchetti), Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Domenico Criscito, Riccardo Montolivo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio (Dk. 59 Mauro Camoranesi), Vincenzo Iaquinta, Alberto Gilardino (Dk. 73 Antonio Di Natale), Simone Pepe

Paraguay: Justo Villar, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Claudio Morel, Enrique Vera, Victor Caceres, Cristian Riveros, Aureliano Torres (Dk. 60 Jonathan Santana), Nelson Valdez (Dk. 68 Roque Santa Cruz), Lucas Barrios (Dk. 76 Oscar Cardozo), Antolin Alcaraz

Goller: Dk. 39 Alcaraz (Paraguay), Dk. 63 De Rossi (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 62 Caceres (Paraguay), Dk. 70 Camoranesi (İtalya)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24