İTALYA: 1 - PARAGUAY: 1

T24

Cape Town'daki 66 bin seyirci kapasiteli Green Point Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, Paraguay 39. dakikada Alcaraz'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. İtalya bu gole 63. dakikada De Rossi ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca son şampiyon İtalya, turnuvaya 2 puan kayıpla başladı.Green PointBenito Archundia (Meksika), Hector Vergara (Kanada), Marvin Cesar Torrentera Rivera (Meksika)Gianluigi Buffon (Dk. 46 Federico Marchetti), Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Domenico Criscito, Riccardo Montolivo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio (Dk. 59 Mauro Camoranesi), Vincenzo Iaquinta, Alberto Gilardino (Dk. 73 Antonio Di Natale), Simone PepeJusto Villar, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Claudio Morel, Enrique Vera, Victor Caceres, Cristian Riveros, Aureliano Torres (Dk. 60 Jonathan Santana), Nelson Valdez (Dk. 68 Roque Santa Cruz), Lucas Barrios (Dk. 76 Oscar Cardozo), Antolin AlcarazDk. 39 Alcaraz (Paraguay), Dk. 63 De Rossi (İtalya)Dk. 62 Caceres (Paraguay), Dk. 70 Camoranesi (İtalya)