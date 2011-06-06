İtaatkâr Kadınlar Kulübü: Yatakta fahişe olun

T24-Malezya’da kurulan İtaatkâr Kadınlar Kulübü çok eşliliği savunan fikirleriyle hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kulüp, evlilikteki problemlerin, "kadınların yatakta eşlerine fahişe gibi hizmet etmemesinden’ kaynaklandığını savunuyor.

Kadınların kocalarına itaat etmeleri gerektiğini ve evlilikteki problemlerin, ‘kadınların yatakta eşlerine fahişe gibi hizmet etmemesinden’ kaynaklandığını savunan İtaatkâr Kadınlar Kulübü, politikacılar ve kadın hakları savunucuları tarafından topa tutuldu. Kadın, Aile ve Toplum Bakanı Şahrizat Celil, İtaatkâr Kadınlar Kulübü’nü, evliliklerin seks üzerine kurulmasını savunmakla suçladı. Celil “Kadına yönelik şiddeti ve aldatmayı kadının erkeğini tatmin etmemesine bağlayan bu savın savunulacak bir tarafı yok. Bu iddia kadını aşağılıyor” dedi.

İyi bir eş olma semineri

İki yıl önce de ‘Çokeşlilik Kulübü’nü kuran, İtaatkâr Kadınlar Kulübü’nün kurucusu Rohaya Muhammed tepkilere yanıt vermezken, kapılarının tüm dinlerden kadınlara açık olduğunu söyledi. Muhammed düzenledikleri seminerlerle kadınlara evliliklerini nasıl kurtarıp, iyi birer eş olabileceklerini öğrettiklerini söyledi. Muhammed, “Eğer bir erkek, kendisine yatakta fahişe kadar ya da daha iyi hizmet veren bir kadınla evliyse o zaman yanlış yola sapmaz. Kadın erkeğini mutlu etmek için her şeyi yapmalıdır” dedi.

Çokeşliliğe izin veriyorlar

Nüfusun yüzde 60’ının Müslüman olduğu Malezya’da en yüksek boşanma oranı da Müslümanlar arasında. Her iki kulübün üyeleri de kocalarına ikinci bir eş için izin veriyor ve bir arada yaşıyor.