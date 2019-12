'İt dalaşı' sayısında patlama

Ege ve Akdeniz’de, Türk ve Yunan savaş uçakları arasındaki ‘it dalaşı’ sayısında büyük artış var.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yaptığı istatistiksel araştırmaya göre, 2006’da yılda 60 “it dalaşı” (dog fight) yaşanırken, bu sayı 2007 yılında 386, 2008’de 382 oldu.



Yunanistan’ın müdahalesiyle başlayan it dalaşı, 2009’da son yılların en yüksek rakamına ulaşarak ekim sonu itibariyle 402’ye yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin web sitesinde “2009 yılı Ege-Akdeniz Eğitim ve Tatbikat Uçuşlarına Yunanistan’ın Müdahalesi” adı altında yayımlanan bölümde, Yunan savaş uçakları tarafından Türk savaş uçaklarına yapılan 402 önlemenin, başta Midilli, Sakız, İpsara, Limni, Batnoz, Kelemez, Sisam, Ahikerya, Rodos, İstanköy, Bozbaba, İstanbulya, İleriye, Lipso, Kerpe, İleki, Skiros, Gökçeada ve Semadirek adaları civarlarında yaşandığı belirlendi.



Son üç it dalaşı



F-16 tipi Türk savaş uçaklarına, Yunanlıların F-16 ve Mirage 2000 tipi savaş uçaklarıyla önleme yaptığı açıklandı.



TSK’nın web sitesinde de yer alan 2009’un son 3 it dalaşı olayı şöyle gelişti:



* 23 Ekim 2009 (Sakız Adası batısı/güneybatısı/güneydoğusu): Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarına, Yunanistan’ın Tanagra ve Kastellion meydanlarından kalkan F-16 ve M-2000 uçakları tarafından üç kez önleme yapıldı.



* 20 Ekim 2009 (Midilli Adası batısı/güneybatısı): Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarına, Yunanistan’ın Larissa meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından iki kez önleme yapıldı.



* 20 Ekim 2009 (Sakız Adası batısı-güneybatısı): Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarına, Yunanistan’ın Tanagra ve Larissa meydanlarından kalkan F-16 ve M-2000 uçakları tarafından iki kez önleme yapıldı.



İt dalaşı nedir?



İt dalaşı (Dog fight), rakip ama aralarında savaş olmayan ülkelere ait savaş uçaklarının birbirine ateş etmeden silah sistemlerini karşılıklı kilitmeyi amaçlayan, bir tür tehlikeli savaş oyununa verilen isim. İki ülkeye ait savaş uçaklarının birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması anlamında da kullanılıyor. Dalaşma, bir savaş uçağını vurabilecek konuma gelme ve aynı zamanda o savaş uçağı tarafından vurulmayacak duruma gelmeye çalışma şeklinde devam ediyor.



İt dalaşının nedenleri ve sonuçları



* Psikolojik üstünlük sağlamak

* Caydırıcılık

* Savaş şartları dışında, can ve mal kaybı olmadan etki yaratmak

* Taciz esnasında kaza ve ölüme neden olmak

* Askeri gerginliklere neden olmak.