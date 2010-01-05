İt dalaşı’ iflas ettirdi

T24- Ekonomideki iflası sorgulayan Yunan basını bir sorumlu daha buldu. TaNea’ya göre, Türk uçaklarını Ege’de “püskürtme manevraları” geçen yıl Yunanistan’a 20 milyon euro’ya mal oldu





Dış borcu 300 milyar euro’yu, işsizlik oranı da yüzde 10’u geçen ve bütçe açığı rekor kırarak Gayri Safi Milli Hasılası’nın yüzde 12.7’sine çıkan Yunanistan’da ekonomik krizi tetikleyen etkenlerden biri olarak Ege’de Türk savaş uçaklarıyla girişilen “it dalaşları” (dog fight) gösterildi.Milliyet gazetesinden Taki Berberakis'in haberinde,yüksek tirajlı “TaNea” gazetesindeki analizler yer aldı.



Tanea'daki analizde şu bilgiler yer alıyor: Yunanistan, Türk savaş uçaklarını Ege semalarından püskürtme manevraları ve “it dalaşına” (dog fight) geçen yıl 20 milyon euro harcadı. Sadece 25 Aralık’ta, eğitim uçuşu yapan 8 Türk F-16’sını püskürtmek için Yunan Hava Kuvvetleri’nin 4 F-16’sı ile 4 Mirage 200-5 tipi uçağının katıldığı operasyonun faturası tam olarak 48 bin 998 euro tuttu. Askeri yetkililer, 1 saatlik F-16 uçuşunun 10 bin euro, Mirrage’ın da 11 bin euro’ya mal olduğunu belirtti. Gazete, “Ege semalarındaki manevralar her yıl vergi veren Yunan vatandaşına pahalıya patlıyor” diye yazdı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nca sıkı denetim altına alınan Yunanistan, 2010’da borç vadeleri ve faizler için 60 milyar euro taze dış borç bulmaya mecbur. Ancak uluslararası kuruluşlarca kredi notu düşürüldüğü için yeni dış kredileri daha yüksek faizle alabilecek. Bu çerçevede, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, “silahlanma harcamaları da dahil” devletin her alanda büyük kısıtlamalara gideceğini açıkladı. İlk aşamada devlet memurlarına sıfır zam yapılacak, ek ödeneklere kısıtlama getirilecek. “TaNea”ya göre, Yunan savaş uçakları yılda 2500-4000 uçuş saatini Türk uçaklarıyla kovalamacaya harcıyor.



Yıllardır sürüyor



Ankara ile Atina arasında yıllardır süregelen Ege hava sahası ve hava trafiği ihtilafı sık sık kriz yaratıyor. Yunanistan, karasularında sınırın 6 mil olmasına rağmen hava sahasının 10 mil olduğunu iddia ediyor. Türkiye, Yunan hava sahasının denizdeki gibi 6 mil olduğunu savunuyor. Atina ayrıca, Ege’de sivil uçakların hava trafiğini düzenleyen FIR Hattı’nın askeri uçuşlar için de geçerli olduğunu ileri sürerek, Yunan FIR Hattı’na girecek Türk savaş uçaklarının Yunan tarafına bildirimde bulunması gerektiğini iddia ediyor. Hava sahası ihtilafı nedeniyle Türk ve Yunan savaş uçakları sık sık karşı karşıya geliyor.





Bir F-16’nın 1 saatlik uçuş maliyeti 10BİN €