İşyurtları Kurumu, 50 binden fazla mahkûmu günlüğü 14 liraya çalıştırıyor

180 işkolunda faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı bünyesindeki İşyurtları Kurumu’nda bugün 50 binden fazla mahkûm çalıştırılıyor. "İşçi mahkûm"lara günlük 14 lira ücret ödenirken, sigorta primleri de yatırılıyor.

Geçen yıl 1 milyon 200 bin seçim torbası üretilen işyurtlarında kısa süre içinde Gaziantep baklavası, Siirt kilimi, Gemlik zeytini ve Kütahya çinisi gibi ürünler de yapılacak.

Cezaevlerindeki hükümlülere meslek öğretmek veya var olan mesleklerini korumak amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde 1997 yılında kurulan İşyurtları Kurumu, 288 şube ve 1700 atölye ile 180’den fazla işkolunda faaliyet gösteren devasa bir organizasyona ulaştı. Atölyelerinde bugün mobilya, ağaç işleri, tekstil, parke taşı-beton direk, yatak-yastık-yorgan, unlu mamuller, müzik aletleri yapımı, arıcılık, ipekböcekçiliği, sebze ve meyvenin yanı sıra et ürünleri dahil pek çok alanda üretim yapılıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 50 binden fazla mahkûmun istihdam edildiği yurtlarda istihdam edilenlere günlük 14 TL ücret ödenirken, sigorta primleri de yatırılıyor. Başta adliyeler ve cezaevleri olmak üzere birçok kamu kurumunun mobilya, tekstil ve gıda ihtiyacı işyurtlarınca karşılanıyor. Üretilen ürünlerin fazlası ise pazarlanıyor.

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