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İşyerine bırakma bahanesiyle otomobile aldıkları kadına tecavüz ettiler

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, komşuları 25 yaşındaki Z

31 Ekim 2017 20:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, komşuları 25 yaşındaki Z.G.\'yi işyerine bırakma bahanesiyle otomobillerine alan 3 kişi, kadını bağ evine götürüp, tecavüz etti. Polis, kadının parasını da gasp eden şüphelileri arıyor.
Olay, dün Hisarcık Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İ.A., R.H. ve A.F., sabah saatlerinde karşılaştıkları komşuları Z.G.\'yi, ücret karşılığında işyerine bırakma bahanesiyle otomobillerine aldı. Şüpheliler, kadını bağ evine götürüp, tecavüz etti. Kadının 500 lirasını da gasp eden şüpheliler, kaçtı.
Polise başvuran Z.G., yaşadıklarını anlattı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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