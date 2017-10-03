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İşyerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca İlçesi'nde, girdikleri işyerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

03 Ekim 2017 20:04

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, girdikleri işyerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı. Şüphelilerin işyerine girişleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Buca\'da elektronik ürün satışı yapan bir işyerinden hırsızlık olduğu şikayeti üzerine harekete geçti. İşyerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bunun üzerine yapılan operasyonda M.E.D. (18), D.D. (16), E.D. (16) ve Y.K. (15) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.D. tutuklanırken yaşları 18\'den küçük olan üç zanlı serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin işyerine girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin taşlarla camı kırarak işyerine girmeleri ve elektronik eşyaları alıp kaçmaları yer alıyor.

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