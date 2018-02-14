İşyerinde öğrencilere tek dal sigara satan esnafa 35 bin lira para cezası

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde öğrencilere tek dal sigara satan ve işyerinde içilmesine izin veren işyeri sahibine 35 bin lira para cezası kesildi.

Karakoçan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi\'ndeki okullar bölgesinde bulunan işyerlerine baskın düzenledi. Polis bir işyeri sahibinin öğrencilere ve küçük yaştaki çocuklara sigara sattığını ve içeride içmelerine izin verdiğini belirledi. Polis ekipleri, 4733 sayılı yasa gereğince paketi bölerek tek tek satmak, yetkisiz kişilerden sigara satın almak, yetki belgesiz tütün mamulleri sattığı gerekçesiyle adı açıklanmayan işyeri sahibine 35 bin lira para cezası verildi. İşyerine ayrıca 4207 sayılı yasa gereğince de uyarı cezası verildi.

Polis ekipleri, Tepe Mahallesi\'ndeki bir kahvehanede yaptıkları rutin kontrollerde ise kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine 6 kişiye de toplam bin 500 lira para cezası uyguladı.