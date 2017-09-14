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İşyerinde kullandığı elektriği kendisi üretiyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde elektrikçi Rüstem Baykal, işyerinde kullandığı elektriği, güneş enerjisinden ürettiği 'Mobil solar' adını verdiği sistemle karşılıyor

14 Eylül 2017 14:25

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde elektrikçi Rüstem Baykal, işyerinde kullandığı elektriği, güneş enerjisinden ürettiği \'Mobil solar\' adını verdiği sistemle karşılıyor.
Ereğli İlçesi\'nde oturan elektrikçi Rüstem Baykal, işyerinde tükettiği enerjiyi karşılamak için paneller aracılığıyla elektrik üretebilen güneş enerjisi sistemi yaptı. Baykal, 2 bin 700 liraya mal ettiği \'Mobil Solar\' adını verdiği sistemle işyerindeki televizyon, bilgisayar, klima ve ışıkları çalıştırabiliyor. Mobil projesini elektriksiz olan arazi şartlarında çalışanların işini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğini belirten Baykal, şöyle dedi:
\"Mobil solar\' adını verdiğim güneş enerji sistemi, saatte 200 vat, günde 2 kilovat elektrik üretiyor. Bu da işyerimde tüketeceğim elektriği karşılıyor. Ek güneş enerjisi paneli ve rüzgar gülü ilave ederek gece- gündüz ve kış mevsiminde elektrik üretmesini sağlayacağım. Bu da rahatlıkla bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca karavanda yaşayanlar ve arazi şartlarında çalışanlarda mobil sistem olduğu için bunu rahatlıkla kullanabilecek.\'\'

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