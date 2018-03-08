İşyerinde bonzai ile yakalandı, tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde çarşıdaki işyerinde 77 gram bonzai ile yakalanan Kamil İ. (24), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaların ardından ilkadım ilçesinde çarşıdaki Kamil İ.\'ye ait işyerini izlemeye aldı. İşyerinden çıkan bir kişinin üstünü arayan polis, 1 paket bonzai ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi Kamil İ.\'den aldığını söylemesi üzerine polis, işyerine baskın yaptı. İşyerinde yapılan aramada 77 gram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan Kamil İ., emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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