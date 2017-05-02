İşyerinde '5 vakit namaz izni' talebi için karar verildi

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı cuma namazı izninin diğer vakit namazlarına da uygulanması talebini, kurum içinde eda edilebilmesinin mümkün olması nedeniyle reddetti.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, Antalya’da yaşayan Engin Yağmur ve arkadaşları, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, devlet memurlarına namaz vakitlerinde de izin verilmesini talep etti. Yağmur ve arkadaşları cuma namazı için yayımlanan genelgenin kapsamının genişletilerek, uygulamanın rahatlıkla hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Konuyu işleme alan komisyon, durumu Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na sordu. Devlet Personel Başkanlığı da anayasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesi, “din ve vicdan hürriyetini” düzenleyen 24. maddesi ve dini ayin ve törenlerin serbest olduğunu düzenleyen 14. maddeye atıfta bulunarak, Başbakanlık’ın cuma namazları için yayımladığı genelgeye atıf yaptı. Devlet Personel Başkanlığı, Ocak 2016’da yayımlanan cuma namazı iznine ilişin genelgede güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; "Cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verilir” hükmünün yer aldığını anımsattı.

“Kurum içinde eda edilebilmesi mümkün değil"

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, bu iznin diğer vakit namazlara uygulanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu itibarla; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara cuma namazı süresince izin verilebilmesi için ‘Cuma İzni ile ilgili 2016/l sayılı Başbakanlık Genelgesi’ yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, öğle ve ikindi namazının kurum içinde eda edilebilmesinin mümkün olması sebebiyle mesai saatleri içinde kurum dışına çıkmayacak personele izin verilmesine, dolayısıyla mezkur genelge hükmünün genişletilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.”